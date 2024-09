Gosens e la difesa quattro: siamo sicuri che giocherà terzino?

Finalmente i tre punti , questa è la cosa più importante in fin dei conti. La vittoria mancava da troppo a Firenze (effettivamente dalla stagione scorsa) e con questa "si spera in un po' di serenità" , come ha detto Pradé . Analizzando la partita per intero però, la Fiorentina di Palladino ha ancora diverse lacune, una su tutte il modulo. Il tecnico campano ha sempre ammesso di non essere un talebano, ma anzi, di essere aperto a più idee e tipi di calcio. Il secondo tempo di ieri l'ha dimostrato, facendo vedere a tutti la Fiorentina con la difesa a quattro. Fuori Biraghi e Quarta, dentro Gudmundsson da trequartista e Ranieri centrale, formando un vero e proprio 4-2-3-1 (o 4-4-2) , con inizialmente Bove spostato sulla sinistra (poi ha lasciato spazio a Kouamè).

Il nuovo modulo per un po' di ordine

Con questo nuovo assetto tattico, la Fiorentina ha piazzato inizialmente Gosens e Dodo terzini. Il brasiliano è abituato ormai da tempo a quel ruolo, visto che di base è il suo naturale. Al contrario il tedesco, che in carriera, soprattutto all'Atalanta e nella sua breve parentesi all'Inter, ha sempre giocato da esterno largo a sinistra. Dobbiamo fare però tre considerazioni: l'ammonizione di Biraghi, la sua non ottima prestazione e una partita da recuperare. Il fatto di star perdendo 0-1 a fine primo tempo ha inciso nelle scelte di Palladino, voglioso di recuperare la partita la più presto. Quindi dentro Gudmundsson, con Colpani e Kean, e dietro terzini molto di spinta come Dodo e Gosens. La partita di ieri fa storia a sé, soprattutto su valutazioni del genere. Gosens, come detto in precedenza, non ha dimestichezza nel ruolo di terzino a quattro, al contrario di Biraghi. Proprio per questo Palladino potrebbe usarlo nel 4-4-2 nei quattro di centrocampo, andando a compensare anche un eventuale utilizzo di Colpani dalla parte opposta. Così il trequartista italiano avrebbe meno compiti di copertura e Palladino potrebbe non abbandonare definitivamente l'idea iniziale del 3-4-2-1 (durante la partita può far alzare Dodo, stringere Biraghi e Colpani, andando a riformare il modulo iniziale). Invece, in una partita da recuperare come quella di ieri, Gosens può rivelarsi un "esterno" in più da giocarsi come terzino.