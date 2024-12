Gosens e il terzino sinistro. Il calo è evidente, adesso dove intervenire?

Il tedesco è in evidente affanno, il ruolo non sembra essere adatto alle sue qualità. Come rimediare a questa situazione?

Gli episodi

Le ultime due prestazioni contro Bologna e Udinese sono da dimenticare. In Emilia, Gosens si è perso completamente Dominguez, consentendogli di entrare in area di rigore e servire l’assist per il gol vittoria di Odgaard. Contro l’Udinese, invece, è stato superato da Thauvin, il quale, con un sinistro preciso, ha trafitto De Gea all’angolino. Un calo di rendimento che può essere comprensibile, soprattutto considerando l’assenza di Bove in fase di copertura. Questa mancanza ha costretto Gosens a compiti difensivi più gravosi, alterando il suo rendimento. Nato come esterno a tutta fascia, il tedesco aveva trovato sicurezza grazie alla presenza di un equilibratore come Bove davanti a lui. Oggi, invece, Palladino si ritrova a schierare attaccanti come Sottil e Beltrán in quella posizione, rinunciando a gran parte del lavoro di copertura.