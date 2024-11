Freitas a VN: “Ecco perché Kean funziona e Vlahovic no. Hancko, bastava pazienza”

Come scordarsi la Fiorentina di Paulo Sousa? Correva la stagione 2015/2016, quando la squadra viola allenata dal portoghese fece sognare Firenze, almeno fino a gennaio. Questa Fiorentina in parte la ricorda, se non altro per le vertigini che dà la classifica; per questo la redazione di ViolaNews è andata a disturbare chi l'allenatore portoghese e il contesto viola dell'epoca l'ha vissuto dal vivo, da direttore sportivo nella stagione successiva. Ecco Carlos Freitas ai nostri microfoni: