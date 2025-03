Franchi antibig, ma arriva la capolista delle trasferte: classifiche a confronto

Due giorni al proseguimento (iniziato con l'andata del Panathinaikos) del tour de Force della Fiorentina , che terminerà con il Milan il 5 aprile. Domenica al Franchi arriverà l'Atalanta , fresca di sconfitta nello scontro scudetto con l'Inter, e con tantissime assenze (tra cui Gasperini squalificato). Non ci sarà con ogni probabilità la sfida con i due bomber di questo campionato, Kean vs Retegui, visto l'infortunio rimediato dall'ex Genoa in Nazionale. Neanche la sfida tra i due ex Gosens e Cuadrado (anche lui fermo per un infortunio) che avrebbe dato spettacolo su quella fascia. Ma soprattutto, mancherà la sfida tra Gasperini e il suo allievo Palladino .

La Dea in trasferta macina punti, la Fiorentina le big

Prima in classifica se dovessimo considerare solamente i punti in trasferta. L'Atalanta di Gasperini ha un certo felling fuori dal Gewiss stadium (33 punti in 15 partite). D'altro canto troviamo una Fiorentina che in casa si sa difendere bene (30 punti in 15 partite). Il Franchi è il fortino dei viola, solamente quattro squadre hanno fatto più punti di lei nelle gare casalinghe (Inter prima a 33 punti). Il dato che più impressiona è la quantità di big sconfitte dalla squadra di Palladino in casa. Lazio, Milan, Roma, Inter e Juventus. Tutte squadre che al Franchi hanno raccolto zero punti. Solo il Napoli tra le big per il momento è riuscito a vincere al Franchi, mentre Atalanta e Bologna ancora devono giocarci. Confrontando le due classifiche, in trasferta stravince l'Atalanta prima in classifica, contro una Fiorentina ottava (33 punti vs 18) Il rendimento in casa invece va a favore della Fiorentina quinta, contro un'Atalanta nona (30 punti vs 25)