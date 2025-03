FOTO VN – Viareggio Cup, ecco tutta la dirigenza viola per la finale

Ecco il gran giorno: Fiorentina e Genoa si stanno sfidando allo "Stadio dei Pini" di Viareggio per aggiudicarsi la 75esima edizione della Viareggio Cup (QUI IL LIVE). Per l'occasione, tutta la dirigenza viola, da Commisso a Pradè a Ferrari, è arrivata allo stadio per seguire da vicino i ragazzi di Capparella, che dopo 33 anni potrebbero riportare la coppa a Firenze.