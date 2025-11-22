Centinaia di tifosi della Fiorentina si sono ritrovati in Piazza della Libertà, come annunciato sui social della Curva Fiesole, per procedere verso lo Stadio Franchi in motorino e protestare nei confronti della Questura che non ha dato l'ok per la coreografia in occasione del match contro la Juventus. Vi mostriamo in basso la foto dell'enorme vessillo che raffigura un motorino mostrato prima della partenza.
VN – Discorso, cori, bandierone e motorinata: il racconto della manifestazione
Le immagini da Piazza della Libertà
Prima di accendere i motori, spazio anche ai cori, preceduti da un discorso che ha mirato a chiarire la posizione degli ultras rispetto alla coreografia negata.
La questura ci ha attaccato coi giornali, ma non è vero quello che hanno detto. Abbiamo fatto una semplice richiesta e ci siamo assunti le nostre responsabilità. Non volevamo fare "11 leoni", ma volevamo dare forza ulteriore per far sì che rinasciamo dalle ceneri in cui ci troviamo adesso. La Curva Fiesole non la ferma nessuno, non potrà esserci nessun divieto, il Palazzo si occupa di queste cose e non dei veri problemi della città. La Curva c'è e ci sarà sempre portando avanti i valori di Firenze e della Fiorentina, ed è per questo che noi ci faremo sentire e bloccheremo la città e arriveremo allo stadio tutti insieme come un'onda che non si fermerà mai.
