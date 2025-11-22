VN – Discorso, cori, bandierone e motorinata: il racconto della manifestazione

Centinaia di tifosi della Fiorentina si sono ritrovati in Piazza della Libertà, come annunciato sui social della Curva Fiesole, per procedere verso lo Stadio Franchi in motorino e protestare nei confronti della Questura che non ha dato l'ok per la coreografia in occasione del match contro la Juventus. Vi mostriamo in basso la foto dell'enorme vessillo che raffigura un motorino mostrato prima della partenza.