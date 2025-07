FOTO VN – Sottil uno dei primi ad arrivare al Viola Park

Dopo la lista diramata nelle scorse ore, è tempo di arrivo al centro sportivo viola per i calciatori. Uno dei primi ad arrivare è Riccardo Sottil

È tempo di ritiro al Viola Park. Dopo la lista diramata nelle scorse ore, è tempo di arrivo al centro sportivo viola per i calciatori. Uno dei primi ad arrivare è Riccardo Sottil. Nella seconda parte della scorsa stagione al Milan, il classe '99 farà parte della rosa scelta da Pioli per il ritiro. Per lui pronto un nuovo ruolo? Intanto ecco la foto del suo arrivo