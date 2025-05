FOTO VN – Lo stato di avanzamento dei lavori al Franchi, via al cantiere estivo

Fiorentina-Bologna è stata l’ultima partita casalinga dei viola per la stagione 2024-25, da ora lo stadio Franchi sarà un cantiere fisso

Fiorentina-Bologna è stata l’ultima partita casalinga dei viola per la stagione 2024-25. Dal 18 maggio lo stadio "Franchi" è completamente a disposizione dei lavori di ristrutturazione estiva. Questo permetterà di accelerare gli interventi, senza le interruzioni legate all’accesso del pubblico.

Il campionato 2025-26 inizierà il 24 agosto, ma la Fiorentina ha chiesto alla Lega Serie A di giocare in trasferta le prime partite per favorire i lavori. Tuttavia, in caso di qualificazione ai playoff di Conference League (21 e 28 agosto), i piani potrebbero cambiare.