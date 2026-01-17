Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive FOTO VN – La Curva saluta Rocco: “Buon viaggio Presidente, riposa in pace”

esclusive

FOTO VN – La Curva saluta Rocco: “Buon viaggio Presidente, riposa in pace”

FOTO VN – La Curva saluta Rocco: “Buon viaggio Presidente, riposa in pace” - immagine 1
Il saluto della Curva Fiesole a Rocco Commisso
Simone Bargellini Vice direttore 

Nel giorno del dolore per la scomparsa di Rocco Commisso, anche il tifo organizzato viola ha voluto far sentire la propria voce. All'esterno del Viola Park è comparso uno striscione semplice ma carico di significato firmato Curva Fiesole: “Buon viaggio Presidente, riposa in pace”.

FOTO VN – La Curva saluta Rocco: “Buon viaggio Presidente, riposa in pace” - immagine 1
FOTO VN &#8211; La Curva saluta Rocco: &#8220;Buon viaggio Presidente, riposa in pace&#8221;
Leggi anche
Riposa in pace, Rocco: la realtà non ha saputo tenere il ritmo della tua passione
“Deciderà Catherine”: quando Rocco Commisso disegnò il futuro viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA