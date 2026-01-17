FOTO VN – La Curva saluta Rocco: “Buon viaggio Presidente, riposa in pace”

Nel giorno del dolore per la scomparsa di Rocco Commisso, anche il tifo organizzato viola ha voluto far sentire la propria voce. All'esterno del Viola Park è comparso uno striscione semplice ma carico di significato firmato Curva Fiesole: “Buon viaggio Presidente, riposa in pace”.
