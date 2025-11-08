FOTO VN – La Curva: “Lottare e vincere, o passeremo alle maniere pesanti”

Ennesimo striscione della Curva Fiesole appeso in zona stadio. Dopo i precedenti per la gestione errata della Fiorentina, in riferimento a Pradè e Pioli, adesso il gruppo organizzato viola si è indirizzato verso i calciatori.
Fuori dai cancelli del Franchi è apparso uno striscione con su scritto: "Senza mister non avete più scusanti...Lottare e vincere, o passeremo alle maniere pesanti". Qui sotto la foto:
