FOTO VN – Il Panathinaikos pensa al futuro. Ecco il plastico del nuovo stadio

L'importanza degli impianti nel cacio moderno è ormai nota. Negli ultimi anni avere uno stadio all'altezza è una fonte di guadagni, e non solo, inestimabile. Anche per un club storico come il Panathinaikos vale il concetto. Il club greco in questa stagione gioca le proprie partite interne allo stadio Olimpico Spyros Louis. L'impianto è stato costruito per le Olimpiadi greche, datate 2004. Ma non è il vero stadio del club, che negli scorsi anni ha giocato allo stadio Leoforos. Un impianto però che sente il peso degli anni. Per questo il club si trasferirà nel 2027 nella sua nuovissima casa. Ecco alcune immagini di Violanews relative al plastico del nuovo stadio