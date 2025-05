FOTO VN – Ferrari arrivato a Coverciano per il Premio Ferruccio Salvetti

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è arrivato al centro tecnico di Coverciano per il Premio Ferruccio Salvetti

Arrivato a Coverciano il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari , per il Premio Ferruccio Salvetti (III Edizione), intitolato alla memoria dell'ex guardalinee di calcio (oggi assistente arbitrale) di alcuni dei più grandi arbitri degli anni '70 e '80. Tra i premiati, presente proprio anche l'uomo viola, oltre a Nicola Rizzoli, Massimo Irrati e Alessio Berti.

A Coverciano è presente anche la Roma Femminile, in attesa della partita di domani contro la Fiorentina, decisiva per chi andrà in Champions.