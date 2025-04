FOTO VN – Colpani e Bove a Pontedera per il campionato paralimpico regionale

Oltre a Francesco Toldo, a Pontedera per le finali paralimpiche per la Fiorentina sono presenti Edoardo Bove e Andrea Colpani

A Pontedera, presso il Campo sportivo "Nuova Marconcini", in mattinata sono in programma le finali regionali del Comitato Paralimpico. A seguire il torneo c'è il grande ex portiere viola Francesco Toldo. Si tratta della finale del campionato regionale di calcio paralimpico e sperimentale, organizzata dalla FIGC. Oltre a Toldo, per la Fiorentina sono presenti Edoardo Bove e Andrea Colpani. Le foto scattate dal nostro inviato.