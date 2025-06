FOTO VN – Chi si vede: Duncan al Viola Park. Come stanno le cose col Venezia

Alfred Duncan , centrocampista ghanese diventato recentemente cittadino di Pescia in Toscana, è tornato al Viola Park dopo la fine di una stagione che lo ha visto retrocedere col Venezia in Serie B. Non fortunata l'annata dell'ex Sassuolo, dato che a una prima parte da protagonista hanno fatto seguito problemi fisici che gli hanno impedito di dare l'aiuto che avrebbe voluto. Eccolo nella foto realizzata da Violanews:

La visita al centro sportivo gigliato, dove gioca suo figlio, è l'occasione per ricapitolare i dettagli del suo trasferimento in Laguna: ha firmato da svincolato dopo la fine del contratto con la Fiorentina. In sostanza, l'iniziativa spetta agli arancioneroverdi, che però, a causa della retrocessione, avranno maggiore difficoltà a trattenerlo. A meno di novità clamorose, non ci sono dunque ragioni di mercato dietro questa visita.