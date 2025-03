FOTO – I giornali di Atene: “Panathinaikos, vivi il sogno” e le finali viola

E' il giorno di Panathinaikos-Fiorentina. Una partita che vedrà la squadra di Palladino impegnata in un vero e proprio inferno verde. L'ambizione del club greco è quella di tornare in un quarto di finale europeo dopo 22 anni. La prima pagina del giornale di Atene "Live Sport", titola in prima pagina proprio su questo tema: "Vivi il sogno". Vista anche la posizione in campionato, ovvero il terzo posto, la Conference League è diventato il principale obiettivo stagionale del Panathinaikos. Nella seconda pagina, invece, il giornale fa una panoramica sulla Fiorentina e sulle precedenti due finali perse contro West Ham e Olympiacos, spiegando come per il terzo anno di fila la squadra viola voglia essere presente alla finale del 28 maggio in Polonia: