Folorunsho, Frendrup o Fazzini: quale la migliore “F” per la Fiorentina?

Nessuno, infatti, tra i centrocampisti attualmente a disposizione di Palladino ha le caratteristiche per poter andare a fare quel tipo di gioco che appunto il todocampista cresciuto nella Roma sapeva fare, oscillando tra centrocampo ed attacco, lì sul centro-sinistra. In Serie A un giocatore che ha quelle doti specifiche nel proprio dna è sicuramente Morten Frendrup, danese classe 2001 del Genoa. Tra i nomi usciti nelle ultime settimane in ottica Fiorentina è molto probabilmente quello più interessante, ma anche, e qui si arriva alle note dolenti, il più complicato da prendere e strappare alla concorrenza. Sia per motivi di costo dell'operazione (il Genoa parte da una valutazione di circa 20 milioni, ndr) che per importanza per la sua squadra, considerando che l'ex Brondby ha disputato in pratica tutte le gare del Grifone e da titolare, come è possibile vedere nella tabella sotto riportata di Sofascore, e rappresenta un elemento cardine per l'undici rossoblù.