Fiorentina-Torino in rima: una gita finita con l’auto in panne

Fiorentina-Torino in rima: una gita finita con l’auto in panne - immagine 1
Fiorentina-Torino commentata in rima
Lorenzo Mazzanti

Si è concluso con l'auto in panne il sabato di svago

Dopo una giornata in allegria vissuta con la famiglia Solomon al lago

Il pomeriggio di relax aveva raddrizzato una mattinata storta

Con Kean costretto in autostrada a montar la ruota di scorta

Fagioli il giro in barca che aveva fatto dimenticar tutto

Dodò la spia rossa che ha reso il rientro a casa davvero brutto

Brescianini quell'assistenza che non arrivava mai

Parisi costretto a riportar tutti a casa col suo Qashqai

De Gea il figlio piccolo dall'esperienza traumatizzato

Mandragora quel bacio con cui la mamma l'ha consolato

Pongracic e Comuzzo meccanici improvvisati

I loro sforzi non han dato i risultati sperati

Per la famiglia Vanoli l'ennesima notte insonne

Con Paolo costretto a rincuorar di casa tutte le sue donne

La figlia di Gudmundsson ha preso freddo e ora è febbricitante

Aggravata ulteriormente una situazione di per sè già preoccupante

L'unica cosa da evitare è però ora lo sconforto

Se si vuole chiuder presto questo periodo contorto

Se si vuol tornare spensierati come lo si era prima

Se a questa ennesima salita si vuol raggiungere la cima

