Si è concluso con l'auto in panne il sabato di svago
Fiorentina-Torino in rima: una gita finita con l’auto in panne
Dopo una giornata in allegria vissuta con la famiglia Solomon al lago
Il pomeriggio di relax aveva raddrizzato una mattinata storta
Con Kean costretto in autostrada a montar la ruota di scorta
Fagioli il giro in barca che aveva fatto dimenticar tutto
Dodò la spia rossa che ha reso il rientro a casa davvero brutto
Brescianini quell'assistenza che non arrivava mai
Parisi costretto a riportar tutti a casa col suo Qashqai
De Gea il figlio piccolo dall'esperienza traumatizzato
Mandragora quel bacio con cui la mamma l'ha consolato
Pongracic e Comuzzo meccanici improvvisati
I loro sforzi non han dato i risultati sperati
Per la famiglia Vanoli l'ennesima notte insonne
Con Paolo costretto a rincuorar di casa tutte le sue donne
La figlia di Gudmundsson ha preso freddo e ora è febbricitante
Aggravata ulteriormente una situazione di per sè già preoccupante
L'unica cosa da evitare è però ora lo sconforto
Se si vuole chiuder presto questo periodo contorto
Se si vuol tornare spensierati come lo si era prima
Se a questa ennesima salita si vuol raggiungere la cima
