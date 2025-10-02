Fiorentina-Sigma Olomouc, fischia Badstubner: la scheda dell’arbitro tedesco

Il profilo dell'arbitro di questa sera

Simone Pagnini 2 ottobre - 13:18

A fischiare in Fiorentina-Sigma Olomouc sarà il tedesco Florian Badstubner, 34 anni. Badstubner è un arbitro giovane, alle prime esperienze in Europa: proprio quest'anno è stato promosso arbitro FIFA.

Il suo curriculum parla chiaro, nessuna esperienza in campo europeo, mentre qualcosa in più nella Bundesliga. È reduce da 15 gare nel campionato tedesco nella passata stagione, dirigendo le squadre più blasonate: Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Quello che emerge è il profilo di un arbitro molto preciso anche a livello di sanzioni disciplinari: siamo su una media molto alta, circa 5 cartellini a partita.

Nella stagione appena iniziata ha diretto solo una gara con 5 cartellini gialli: questo è un monito a prestare attenzione. Poca empatia con i calciatori, parla poco e non accetta le proteste e simulazioni. Essendo la prima gara in Europa, diventa difficile dare un giudizio su come gestisce la partita; in Germania fischia molto.