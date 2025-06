Fiorentina, quando firma Pioli

Stefano Pioli si avvicina sempre più alla Fiorentina. Nei giorni scorsi è arrivata la separazione ufficiale dall’Al Nassr, con un comunicato della società araba diffuso in mattinata (LEGGI QUI). Il via libera dal club arabo, per nulla scontato ma frutto di un lungo lavoro di pazienza e diplomazia per far sì che tutto avvenisse serenamente e senza strascichi, è il primo tassello di un iter legale, burocratico e di ufficialità che si completerà nei prossimi giorni. Per questo motivo, nonostante la lontananza e la non possibilità di ufficializzare la trattativa, in questi giorni il nuovo tecnico viola e la società hanno potuto finalmente iniziare a programmare la prossima stagione, partendo già dal futuro di alcuni giocatori e l'acquisto di altri.