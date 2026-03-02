Fiorentina, ecco Pairetto: la scheda dell’arbitro di questa sera

Tutto quello che c'è da sapere sull'arbitro di Udinese-Fiorentina

Simone Pagnini 2 marzo - 12:40

Luca Pairetto, 41 anni, di Torino, sezione di Nichelino, sarà l’arbitro della gara tra Udinese e Fiorentina in programma questa sera alle 20.45 al Friuli. Figlio d’arte, Pairetto è un direttore di gara esperto e con alle spalle anche diverse designazioni internazionali.

Il suo curriculum è discreto, anche se, tra gli arbitri incrociati finora dalla Fiorentina in questa stagione, il suo profilo appare di livello leggermente inferiore. In Serie A ha già diretto otto partite in questo campionato, quella di stasera sarà la nona, ma non ha ancora arbitrato big match.

Pairetto ha già diretto la Fiorentina in questa stagione, nella trasferta di Sassuolo, offrendo una prestazione nel complesso corretta. Quella di oggi sarà dunque la sua seconda direzione stagionale con i viola. A livello internazionale è spesso impiegato in gare di Conference League.

Per quanto riguarda la gestione della partita, Pairetto è un arbitro non sempre preciso. Il suo arbitraggio può risultare discreto, ma tende a essere eccessivamente fiscale, con decisioni che talvolta finiscono per innervosire i giocatori a causa di fischi poco comprensibili. È poco empatico, piuttosto permaloso e non particolarmente incline al dialogo.

Attenzione ai cartellini: Pairetto è noto per essere un arbitro dal cartellino facile, con una media di 5,5 ammonizioni a partita. In definitiva, contro l’Udinese può andare bene; probabilmente, però, contro una squadra più blasonata sarebbe preferibile un altro tipo di direttore di gara.