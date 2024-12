Fiorentina e l’asterisco: in questa giornata può già (quasi) scomparire!

"L'illusione dell'asterisco" è uno dei problemi più farraginosi e confusi che può incidere, anche non volendo, sulla stagione di una squadra di Serie A. Vedi l'Inter; nella stagione 21/22, giusto per citare un esempio recente. La Caporetto nerazzurra sarà Bologna. L'Inter di Inzaghi ha in mano lo Scudetto. E' a 2 punti dal Milan di Pioli, ma ha la partita del Dall'Ara da recuperare. La famosa partita in più ha "paradossalmente" condannato gli uomini in maglia nerazzurra. Quel campionato sarà conteso fino all'ultima giornata e quei tre punti immaginari avrebbero sì fatto la differenza, portando l'Inter ad essere Campione d'Italia.