La partita in rima

Fiorentina a Como, una sorpresa riuscita

La partita commentata in rima
Lorenzo Mazzanti

Una sorpresa finalmente riuscita

A San Valentino l'amata è rimasta stupita

Fagioli l'ideatore della giornata speciale

Ranieri l'amico rivelatosi fondamentale

È stato lui l'ideatore della fittizia cena di compagnia

Coinvolgendo anche un De Gea dall'assoluta apatia

Pongracic invece è stato subito al gioco

Mandragora della serata lo stellato cuoco

Kean della cena il tortino al cioccolato

Parisi il bigliettino che all'amata ha emozionato

Solomon la candela che li ha accompagnati

Harrison il cameriere che li ha coccolati

Brescianini quella luna dalle nubi un po' oscurata

Dodò quella canzone a squarciagola in macchina cantata

A Paolo Vanoli, il cupido della coppia

A vederli così felici dalla gioia il cuor ormai gli scoppia

I due in questo periodo stavano litigando spesso

I rapporti erano instabili come muri in cartongesso

Dalla cena di San Valentino si spera in un nuovo inizio

Che di un armonia ritrovata sia questo solo il primo indizio

