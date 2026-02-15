Una sorpresa finalmente riuscita
La partita in rima
Fiorentina a Como, una sorpresa riuscita
A San Valentino l'amata è rimasta stupita
Fagioli l'ideatore della giornata speciale
Ranieri l'amico rivelatosi fondamentale
È stato lui l'ideatore della fittizia cena di compagnia
Coinvolgendo anche un De Gea dall'assoluta apatia
Pongracic invece è stato subito al gioco
Mandragora della serata lo stellato cuoco
Kean della cena il tortino al cioccolato
Parisi il bigliettino che all'amata ha emozionato
Solomon la candela che li ha accompagnati
Harrison il cameriere che li ha coccolati
Brescianini quella luna dalle nubi un po' oscurata
Dodò quella canzone a squarciagola in macchina cantata
A Paolo Vanoli, il cupido della coppia
A vederli così felici dalla gioia il cuor ormai gli scoppia
I due in questo periodo stavano litigando spesso
I rapporti erano instabili come muri in cartongesso
Dalla cena di San Valentino si spera in un nuovo inizio
Che di un armonia ritrovata sia questo solo il primo indizio
