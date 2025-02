Fagioli e Zaniolo, come è andato il debutto? I numeri della partita

Inter-Fiorentina, tra le altre cose, è stata la partita del debutto in maglia viola di Fagioli e Zaniolo, subentrati insieme al 66'. Un impatto positivo così come per gli altri giocatori inseriti dalla panchina (Folorunsho, Cataldi e Gudmundsson) che hanno contribuito al finale di partita in cui la Fiorentina ha messo un po' alle corde gli uomini di Inzaghi, pur senza creare troppi pericoli. Ma come sono andati nel dettaglio i due Nicolò? Vediamo il dettaglio grazie ai dati di Sofascore.com.