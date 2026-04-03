Ecco il risultato del Viola Quiz svolto ieri da Euronics

Si è svolto ieri il Viola Quiz ideato e condotto da Roberto Vinciguerra nel nuovo negozio Euronics a Campi Bisenzio in via Palagetta. La gara è stata intensa e anche emozionante perché rivedere giocatori e maglie che hanno fatto grande la Fiorentina fa sempre bene a cuore e cervello. Peccato che molti lettori che avevano dato la loro adesione non si siano poi presentati senza peraltro avvertire.