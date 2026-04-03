Si è svolto ieri il Viola Quiz ideato e condotto da Roberto Vinciguerra nel nuovo negozio Euronics a Campi Bisenzio in via Palagetta. La gara è stata intensa e anche emozionante perché rivedere giocatori e maglie che hanno fatto grande la Fiorentina fa sempre bene a cuore e cervello. Peccato che molti lettori che avevano dato la loro adesione non si siano poi presentati senza peraltro avvertire.
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Ecco il risultato del Viola Quiz svolto ieri da Euronics
Si è svolto ieri il Viola Quiz per testare le conoscenze dei 100 anni di storia viola
Il torneo ha visto la vittoria di Gianni Salvadori che però ha voluto dividere il premio offerto da Euronics con Danilo Donati classificatosi secondo ma che aveva concluso in testa la prima fase del torneo. Sul podio anche Marco Ferraiuolo. Nella foto vedete i vincitori insieme a Roberto Vinciguerra, Daniele Di Massa responsabile del negozio e Stefano Arduin capo area Euronics.
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