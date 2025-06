E’ il giorno di Dzeko, Kean riflette. Venti i milioni buttati con i prestiti

E’ il giorno di Edin Dzeko. Il bosniaco è arrivato a Roma, “Sono felice di essere tornato” le sue prime parole, ed è pronto per le visite mediche. Poi si trasferirà a Firenze per completare tutti gli accertamenti prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per un anno a 1,8 milioni, con opzione sul secondo. La visita al Viola Park con la scoperta di tutto lo straordinario centro sportivo, sarà l’altro piatto forte della giornata. Dzeko è il primo acquisto di un mercato che si preannuncia intenso, l’organico andrà necessariamente e profondamente rivisitato per avvicinarlo alle idee di Stefano Pioli. Dzeko è il primo nome condiviso, l’attaccante di grande classe e di esperienza che serviva per ripartire con Kean (speriamo) o senza Kean. Il bosniaco s’è già fatto conoscere e apprezzare in Italia prima alla Roma e poi all’Inter come uomo gol, ma anche come professionista straordinario e giocatore di grande intelligenza tattica. Potrà giocare anche con Kean, la sua capacità di muoversi per legare il gioco è riconosciuta, ma all’occorrenza può essere un’alternativa all’ex Juve. I suoi trentanove anni e due stagioni passate in Turchia hanno acceso discussioni e perplessità, ma uno come Dzeko potrà dare sicuramente ancora tanto sia in campo che nello spogliatoio con il suo carisma. E’ chiaro che se dovesse andare via Kean la Fiorentina dovrà reinvestire per portare a Firenze un attaccante di alto livello (perché non lavorare su Zirkzee?), ma intanto Dzeko è un certezza. Viene in mente un altro grande vecchio come Giroud che arrivato al Milan a 35 anni con Pioli ha vissuto due stagioni alla grandissima.