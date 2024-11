Dodò e il Brasile, un braccio di ferro con la fortuna: Udine è una beffa lontana

E alla fine, Dodò ce l'ha fatta: Dorival Junior lo ha convocato per Brasile-Uruguay, importante snodo nel percorso verso la qualificazione ai Mondiali 2026. La Seleçao insegue Argentina e Colombia, ha pareggiato 1-1 col Venezuela e non può permettersi troppi passi falsi, anche se le maglie per staccare il pass iridato in Sudamerica sono abbastanza larghe. Il terzino viola, uno dei cardini della Fiorentina di Raffaele Palladino, era stato pre-convocato prima della sosta, ma in un primo momento gli erano stati preferiti Danilo della Juventus e Vanderson del Monaco. Non certo gli ultimi arrivati.