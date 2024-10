De Gea e i rigori, odi et amo. Dalle critiche inglesi ai miracoli in viola

Minuto 55 allo stadio Franchi, Tammy Abraham si presenta dal dischetto. Per il Milan è il secondo penalty della serata, dopo che De Gea aveva ipnotizzato Theo Hernandez a fine primo tempo. Parare due rigori nella stessa gara è un evento rarissimo (l'ultima volta in A risaliva alla stagione 15/16, Marchetti della Lazio due volte su Mbakogu del Carpi). Ma il Franchi e tutto il tifo viola hanno un presagio, come se De Gea potesse ripetersi ancora, come se la sua aura coprisse tutta la porta, e così accade. Firenze torna ad esaltarsi per un portiere come non accadeva dai tempi di Frey. Eppure, anche se David è a tutti gli effetti un estremo difensore tra i più iconici degli ultimi 15 anni, il fondamentale dei rigori non gli ha mai regalato particolari gioie...