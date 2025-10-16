Dalla beffa Scudetto di Amauri a Borja. Allegri e l’incubo viola a San Siro

Allegri ed il Milan ospitano la Fiorentina. Per il livornese c'è un tabù da sfatare, quello casalingo contro i viola

Niccolò Meoni Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 15:41)

Max Allegri ed il suo Milan attendono la Fiorentina a San Siro. Una sfida che vede contrapposte due squadre in momenti diamentralmente opposti. Ma per Allegri quella contro i viola si è spesso rivelata gara sfida ostica, almeno sulla panchina di San Siro. Il tecnico livornese ha battuto la Fiorentina a San Siro solo una volta, su ben 4 incontri. Una vittoria che ormai risale a quasi 15 anni fa. Era il 20 novembre del 2010, ed un gol spettacolare, in rovesciata, di Zlatan Ibrahimovic, regalò l'1-0 finale ai rossoneri. Da lì in poi per Allegri arrivarono solo delusioni.

La sconfitta Scudetto — La sconfitta più celebre è quella datata 7 aprile 2012. La Fiorentina vive una stagione da incubo, in qui rischia seriamente la retrocessione. Tra l'altro la viola di Delio Rossi viene da una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Chievo, e si prepara ad affrontare due trasferte proibitive contro Milan e Roma. Risultato? 6 punti fondamentali per blindare la salvezza. Contro il Milan i viola vanno sotto per un rigore del solito Ibra, ma nella ripresa rimontano, e vincono per 1-2, con le reti di Jovetic ed Amauri (l'unica sua gioia fiorentina). Un tonfo pesantissimo per il Milan, che diede il la alla Juventus di Conte, che poche settimane dopo conquistò il primo di 9 Scudetti di fila.

L'incubo Borja — Stagione 2012/13, una nuova Fiorentina incanta a Milano. Finisce 1-3, ed è la gara che consacrerà la prima Fiorentina di Montella. Il tecnico campano sperimenta dal primo minuto il trio Aquilani-Pizarro-Borja Valero. Proprio Aquilani, all'esordio da titolare segnerà il gol dell'ex, e pure lo spagnolo siglerà la sua prima rete in maglia viola. A chiudere il match ci pensa El-Hamdaoui, con un destro che finisce sotto al sette. Nel mezzo un rigore tirato alle stelle da Pato. Ed arriviamo all'ultimo confronto diretto tra il Milan di Allegri a San Siro, e la Fiorentina. Stagione successiva, quella 2013/2014. Una Fiorentina ormai rodata affronta un Milan in ginocchio, nella sua fase iniziale di quella che poi verrà ribattezzata, la "Banter Era". Montella batte Allegri per 0-2. Prima un sinistro deviato di Vargas, poi Joaquin fa quello che vuole a destra, ed ancora Borja Valero si avventa sul cross del connazionale. Allegri verrà esonerato pochi mesi dopo per via del famoso poker di Berardi in casa del Sassuolo, e stavolta vuole prendersi una rivincita vera e propria.