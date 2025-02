Dal Viola Park: Biraghi saluta tutti e prende la via di Torino

Piovono conferme sulla pista di mercato che vi avevamo anticipato di prima mattina: Cristiano Biraghi sta per diventare un giocatore del Torino. L'ex capitano viola ha detto sì alla proposta arrivata in queste ultimissime ore da parte del club granata e manca ormai sostanzialmente solo l'annuncio ufficiale. Il terzino sinistro si trasferirà in prestito con diritto di riscatto e si metterà presto a disposizione di Vanoli.