Da Pioli a Dzeko. Il futuro può attendere, ma il presente potrebbe sorridere

“Pioli is on fire”. La curva del Milan, la direbbe così. Perché non sarà ancora potuto tornare in città (e non vede l'ora) ma il mister della Fiorentina, a distanza, ha già iniziato a lavorare. Eccome. Un confronto costante e quotidiano, quello tra lui e il direttore sportivo Pradè, che ha già prodotto il primo risultato: Edin Dzeko. Un acquisto più che condiviso, quello del bosniaco, e del resto non si fatica a crederlo. Basta pensare a quanto successo in rossonero quando, con Ibrahimovic prima e Giroud poi, il tecnico emiliano è riuscito (ovviamente grazie al loro splendido contributo) a tirar fuori da due “vecchietti” gol, assist, leadership e mentalità vincente. Adesso ci riprova. E visto che non c'è due senza tre possiamo avere grande fiducia sul buon esito della scommessa. Anche perché Dzeko viene descritto come un professionista stile CR7 (attentissimo all'alimentazione, per esempio) e perché, ahinoi, la Serie A è un campionato dove giocatori del genere possono ancora far la differenza. Mi vengono in mente i due citati sopra, ma pure l'ultimo Lukaku visto a Napoli o, per scendere ancora più in basso, il Jerry Mina di Cagliari. Tutta gente che in Premier, in Liga, in Bundesliga e forse pure in Ligue 1 verrebbe spazzata via e che in Italia, invece, riesce ancora a determinare in positivo. Una constatazione che mette tristezza, ma che se non altro (appunto) ci può far guardare con ottimismo pensando all'impatto che potrà avere l'ex Roma. Un giocatore di livello superiore, con fisico da 9 ma piedi e cervello da 10.