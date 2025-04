Da “nuovo Bove” a… vice Parisi: la nuova vita da quinto di Folorunsho

L'infortunio di Gosens e il cambio contro Atalanta e Milan

Lo stop forzato di Robin Gosens ha aperto le porte della titolarità inamovibile a Parisi. Il terzino ex Empoli potrà così sfruttare una ghiotta occasione per mettersi in mostra, ma per Palladino sono nati ulteriori problemi sugli esterni. Sulla destra, dopo il mercato invernale che ha visto partire Kayode, è rimasto il solo Dodo, con Comuzzo che spesso ha preso quel ruolo (con la difesa a 4) a partita in corso. Dall'altra parte, il giocatore destinato ad adattarsi sarà proprio Folorunsho. Soprattutto con il campionato ancora più che aperto e un percorso in Conference tutto da scrivere, avere due buone "riserve" sulle fasce diventa vitale per la formazione viola, e come visto con l'Atalanta e con il Milan, verso il 70' la sostituzione fisiologica è stata quella di Folorunsho per uno stremato Parisi.