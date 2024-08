Curiosità: la casa di Orban di fronte alla Pancho Arena (FOTO)

Le immagini scattate dal nostro inviato in Ungheria al seguito della Fiorentina, impegnata domani in Conference League

Il legame tra la Puskas Akademia e il primo ministro ungherese Viktor Orban è un qualcosa di cui vi abbiamo riferito già nelle scorse settimane. E solo così si può spiegare che la squadra di un paese di appena 1700 abitanti giochi in Conference League e abbia uno stadio super moderno, seppur piccolino. Ma quando sentivamo dire che la Pancho Arena era stata costruita proprio di fronte alla casa di Orban, non credevamo che fosse un racconto letterale. E invece è proprio così: questa che vedete in foto è la dimora del politico e neo Presidente del Consiglio dell'Unione europea, una casa per le vacanze dove spesso viene per i weekend. Ed dall'altra parte della strada rispetto al quartier generale della Puskas Akademia.