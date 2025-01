Cristante? Magari. Scetticismo ingiustificato, garantisce Mourinho

Chissà se Bryan Cristante vestirà mai la maglia della Fiorentina. L'operazione non è semplice ed è tutt'altro che scontato che la Roma lo lasci partire, magari in prestito, in questi ultimi giorni di gennaio. Perchè il centrocampista, in giallorosso dall'estate del 2018, in questi anni è stato una colonna portante della squadra. Titolare fin dall'era Di Francesco, imprescindibile con Mourinho, De Rossi e pure Juric, aveva iniziato da titolare anche con Ranieri prima che un infortunio alla caviglia lo mettesse ko, rilanciando Paredes, che in queste ultime settimane ha fatto benissimo. Da qui le riflessioni sulla possibile cessione di Cristante, non esattamente amato dai tifosi della Roma, al pari di Lorenzo Pellegrini e altri, non necessariamente giocatori scarsi. Tutt'altro.