Costantino a VN: “Fiorentina, il Pafos soffre in trasferta. Turnover ragionato”

«È una squadra relativamente nuova, nata solo dieci anni fa dall’unione di altre due società. Nella scorsa stagione ha vinto la Coppa di Cipro. Ha una proprietà russa che ha costruito un centro sportivo bellissimo. A Cipro ci sono tanti russi. La squadra è già di livello internazionale e può andare avanti in Conference, avendo vinto in Moldavia contro il Petroclub e in casa contro l’Astana. Un’altra dimostrazione che fanno sul serio è il loro direttore sportivo, Cristiano Giaretta, ex Udinese, di grande esperienza, avendo lavorato anche al Watford. È uno dei ds italiani più importanti all’estero. Se Giaretta ha scelto il Pafos, è perché gli è piaciuto il progetto e vede delle prospettive di ulteriore crescita».

Che partita si aspetta?

«Dopo l’approccio sbagliato a Nicosia con l’Apoel, stavolta la Fiorentina non sbaglierà. Giocare a Cipro non è facile, ma in casa propria sono convinto che la Fiorentina metterà le cose in chiaro fin dall’inizio. Il Pafos non è abituato a recuperare da uno svantaggio, e inoltre ha qualche difficoltà in trasferta. Anche in campionato ha vinto, ma senza fare grandi partite. Non credo che Palladino farà lo stesso turnover dell’Apoel, memore di quanto accaduto. Sì al turnover, ma non così massiccio. In Conference, questa partita è decisiva per la Fiorentina, perché il Pafos è più forte del Lask, prossimo avversario dei viola il 12 dicembre. Meglio vincere per essere sicuri di arrivare tra le prime otto e, successivamente, contro il Lask, fare più turnover, dato che è una squadra inferiore».