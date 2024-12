Cosa c’è dietro l’addio di Nico Gonzalez alla Fiorentina? Da Atene alla Juventus

Il mercato di gennaio deluse e il crollo in campionato dal quarto posto all’ottavo fece ribollire il malcontento della piazza fiorentina, con la Curva Fiesole che rimandò l’analisi della stagione al dopo lo scontro con l’Olympiakos. La sconfitta degli uomini di Italiano in Grecia fece traboccare quel vaso ormai stracolmo. "Sostegno che purtroppo non è stato ripagato, in primo luogo dalla società Fiorentina. In secondo luogo dalla squadra, e in particolare da ALCUNI giocatori che con un atteggiamento INDEGNO sono complici del fallimento". (IL COMUNICATO) Ecco, in quel "alcuni" scritto in maiuscolo c'era proprio Nico Gonzalez. All’argentino non fu perdonata una prestazione non all’altezza con zero tiri in porta, complice anche qualche serata notturna di troppo, a pochi giorni dalla finale. Da lì, Nico Gonzalez e Firenze misero i sigilli sul loro rapporto.