Conference o niente Europa? La soluzione giusta per trattenere i big

Alla Fiorentina resta un' ultima speranza per centrare l'Europa e il tutto non dipenderà nemmeno solo da lei. Proprio così, perché i viola, oltre a dover cercare la vittoria ad ogni costo questa sera contro l'Udinese (ore 20:45 al Bluenergy Stadium), dovranno sperare in una sconfitta della Lazio contro il Lecce, all'Olimpico. In una serata che promette fuoco e fiamme, vista la contemporaneità di molte partite, per capire chi sarà l'ultima invitata alla Champions League, chi farà compagnia al Bologna in Europa League e chi giocherà in Conference League.

La situazione

Sicuramente per la Lazio non sarà una partita semplice, perché la squadra allenata da Giampaolo ha 31 punti in classifica, gli stessi dell'Empoli terzultima, e quindi dovrà cercare in ogni modo di vincere per non rischiare la retrocessione in B. Mentre la Fiorentina, giocando contro l'Udinese, si troverà difronte una squadra già tranquilla del suo posto in classifica. In questo momento, vista la vittoria della Coppa Italia del Bologna, la sesta in campionato andrebbe in Conference League, posizione occupata appunto dalla Lazio con 65 punti. I viola si trovano dietro di tre punti, scavalcati anche dal Milan di un punto, vista la vittoria di ieri sera contro il Monza. La domanda che sorge spontanea riguarda proprio questo: è davvero importante centrare l'Europa, anche se si tratta solo della Conference League? O sarebbe meglio fare una stagione senza coppe e puntare ad un obiettivo importante in campionato il prossimo anno?