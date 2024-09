Colpani, inizio deludente. E ora rischia seriamente la panchina

Se ci sei, batti un colpo. Andrea Colpani è chiamato a dare segnali importanti. E prima che sia troppo tardi. L'inizio di stagione dell'ex Monza è stato molto deludente. Non è il solo, questo è evidente, perchè in generale tutta la Fiorentina ha stentato fin qui, sebbene a Bergamo si siano visti passi in avanti. Non da parte del trequartista, però. 6 presenze (4 da titolare) per un totale di circa 350' senza che i suoi nuovi tifosi abbiano ancora visto niente delle sue qualità migliori. Nessun gol, nessun assist, nessuna giocata degna di nota. E' chiaro che da lui si aspettino tutti di più, a cominciare da Palladino che lo ha valorizzato nella scorsa stagione e poi se l'è portato con sè a Firenze. Ora il rischio per Colpani è quello di perdere il posto da titolare.