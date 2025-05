Cobolli a VN: “Con Bove amicizia stretta. L’1 dicembre? Giocavo a biliardo, poi…”

In occasione dell'evento "Il viola unisce", progetto speciale che unisce ACF Fiorentina e la società Boreale (in cui ha giocato da piccolo Edoardo Bove), abbiamo avuto il piacere di intervistare in esclusiva ai microfoni di Violanews, Flavio Cobolli , tennista italiano, amico stretto proprio di Edoardo Bove .

"Noi abbiamo iniziato a giocare a tennis insieme e, quando eravamo piccoli, ci trovavamo spesso ai tornei insieme. Per fortuna o per sfortuna, siamo arrivati a giocare insieme anche a Trigoria nella Roma e la nostra amicizia si è consolidata. Ad un certo punto, le nostre strade si sono divise. Il nostro rapporto è sempre rimasto compatto, ci sentiamo spesso, siamo uniti e ci diamo forza l'uno con l'altro. Lui quando può mi sostiene e mi viene a vedere, anche io cerco di fare lo stesso con lui. Naturalmente, quando era a Roma, era tutto più semplice per me in questo"