Come mai Christensen non è nella lista convocati per il ritiro? Ecco il motivo

Redazione VN 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 18:13)

È da poco uscita la lista dei convocatida parte di Stefano Pioli per il ritiro al Viola Park che inizierà nella giornata di domani. Per i più attenti, sarà saltata all'occhio l'assenza dai convocati di Oliver Christensen. Il portiere classe 99' ha concluso la stagione alla Salernitana, retrocessa ai play out con la Sampdoria

Il motivo della non convocazione? Proprio gli stessi play out. Lo slittamento delle partite che avrebbero deciso la salvezza o la retrocessione ha così slittato anche le vacanze del portiere classe 99', che si aggregherà nella rosa di Stefano Pioli al termine di esse. Stessa storia per Brekalo e Nzola, che si aggregheranno al gruppo successivamente le loro vacanze estive

I giovani? Alcuni calciatori della primavera e di rientro dal prestito non sono stati inseriti nella lista di Stefano Pioli: Lucchesi, Amatucci, Distefano, Caprini, Rubino e Favasuli. Il motivo comune è che tutti questi calciatori lasceranno la Fiorentina in prestito per la prossima stagione