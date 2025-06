Chi è Pinones-Arce, il nuovo tecnico della Femminile mentore della bomber Janogy

La Fiorentina Femminile ha ufficializzato Pablo Piñones-Arce come nuovo allenatore . Si tratta di un tecnico cileno di origine ma nato e cresciuto in Svezia. Pinones-Arce è un classe 1981, con un importante passato da giocatore, nel ruolo di attaccante, tra Svezia, Italia (al Venezia tra il 1999 e il 2001, pur senza mettere assieme gettoni ufficiali) e Danimarca.

La sua carriera da allenatore inizia con il calcio maschile nel 2016, come Assistente Allenatore dell’Hammarby . Nel 2019 guida il Frej e nel 2020 gli viene affidata la panchina dell’ Hammarby Femminile, dove lavora per tre anni con l'attuale bomber viola Madalen Janogy . Piñones-Arce porta la squadra svedese a vincere il Campionato Nazionale di Seconda Divisione, conquistando la promozione in Damallsvenskan. Sempre con l’Hammarby, l’anno successivo, colleziona il doblete svedese, vincendo sia il titolo di Campione di Svezia che la Coppa di Svezia.

Ma non solo allenatore...

Nel 2024 si sposta negli Stati Uniti, dove ricopre il ruolo di Direttore Tecnico per gli Houston Dash, squadra della National Women's Soccer League, il massimo Campionato americano. Esperienza che però non è durata molto (poco meno di un anno) e dalla fine di novembre era senza lavoro. A partire dal 1° luglio 2025 sarà ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina Femminile, firmando un contratto che lo legherà al club viola fino al 30 Giugno 2026, con l'opzione a favore del club anche per la stagione sportiva 2026/27. Troverà anche al Viola Park la centrocampista Filippa Curmark, ex Hacken, prelevata dalla Svezia con cui la Fiorentina ha un rapporto molto proficuo a livello di calcio femminile.