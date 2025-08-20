Chi è Liyar Agayev, l’arbitro designato per Polissya-Fiorentina

Liyar Agayev, 37 anni, originario di Baku (Azerbaigian), è un direttore di gara di grande esperienza nel campionato del suo Paese, dove arbitra con continuità da diverse stagioni. Diverso, invece, il suo percorso a livello internazionale: il suo curriculum europeo non è particolarmente ricco e le sue designazioni riguardano principalmente gare di Conference League e turni preliminari di Europa League.