Chi è Giannis Konstantelias: il “Messi” greco con l’idolo Neymar

L'amore per il calcio e...Neymar

In un'intervista a Goal, di qualche anno fa, dichiarò: "Non ho guardato molto il calcio crescendo, ho solo giocato nei parchi e nelle strade con i miei amici. È così che mi sono innamorato del calcio. Giocare in quell'ambiente urbano per bambini ti aiuta a essere creativo. Il mio stile è creativo, altamente tecnico e cerco sempre di portare qualcosa in più". Alexandros Malakasiotis, il capo dell'accademia di Agia Pareskevi dichiarò:"Ha dei doni, che sono unici. Abbiamo avuto il piacere di vedere Konstantelias crescere qui. È partito presto, ma si è distinto. Per me è un fenomeno. Basta vedere come passa il pallone e si muove nello spazio e capirai di cosa si tratta. Quando va faccia a faccia, è come guardare Neymar". Proprio il brasiliano, suo idolo fin da bambino: "È la mia più grande influenza nel gioco moderno. Mi sento più attratto dal suo stile di gioco che da chiunque altro"