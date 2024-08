Chi è Amir Richardson: i geni di una stella NBA per completare la mediana viola

La scelta della Nazionale

"Mio padre non è uno specialista del calcio ma mi dà preziosi consigli per essere un atleta di alto livello in quanto tale, preparazione fisica, approccio mentale". Amir, il cui nome tradisce le origini della madre, ha ragione di essere estremamente grato a suo padre, non solo per le dritte sul mondo dello sport, ma anche per i geni che gli ha passato: 1,95 di altezza, fisico da cestista adattato al campo da calcio e messo al servizio di un mancino educato, capace di far registrare, nella passata stagione, 3 reti e 1 assist in 28 partite da centrocampista difensivo in Ligue 1. Poteva giocare per gli USA, per la Francia, dove è nato e cresciuto e per la quale ha giocato nell'Under 20, e per il Marocco: alla fine la scelta è caduta sui Leoni dell'Atlante, coi quali ha vinto i Mondiali Under 23 nel giugno dello scorso anno. Una vittoria che è valsa la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi.