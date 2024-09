Che Fiorentina contro l’Atalanta del Gasp?

Ma a noi non interessa più di tanto l'impegno di giovedì degli orobici quanto quello di domenica pomeriggio. Ecco, come potrebbero scendere in campo i viola? Ci sono alcune considerazioni da fare come doverose premesse al sunto finale. In primis Palladino è un allenatore che nella sua pur breve esperienza ha dimostrato di non essere innamorato di un modulo soltanto, ma di saper cambiare in funzione della sua squadra e magari anche degli avversari. Seconda considerazione: il 3-4-2-1 scelto come modulo iniziale per il momento non ha dato grandi soddisfazioni a tecnico, squadre e tifosi e ha lasciato troppi spazi che la difesa ancora non ha saputo chiudere alla perfezione. Terza premessa: i trequartisti viola sono tanti ma per un motivo o per l'altro i presunti titolari di inizio stagione (Gudmundsson e Colpani) non sono ancora al massimo della forma e le seconde scelte non sempre hanno fatto vedere buone prestazioni. Inoltre, dopo la chiusura del calciomercato, il tecnico gigliato si ritrova con un discreto lotto di centrocampisti tutti abbastanza affidabili e con caratteristiche diverse.