Ce l’ha fatta Kean, perché non dovrebbe farcela anche Nicolò Zaniolo?

Fiducia e amore. Questo il mix usato da Raffaele Palladino per rilanciare Moise Kean. Il resto l'ha fatto tutto da solo. E così dovrà fare Nicolò Zaniolo. Con Palladino al suo fianco e un gruppo unito come quello della Fiorentina, l'ex Roma ha tutte le condizioni necessarie per esplodere definitivamente e trascinare la Fiorentina al successo. E a differenza dell'ex Juventus, Zaniolo non è solo. Ha il suo amico Kean pronto ad aiutarlo nel momento del bisogno. Inutile abbandonarsi al pessimismo di chi vede nell'attaccante viola solo una tentazione per l'ex Atalanta. Chi trova un amico, trova un tesoro. E Zaniolo ha trovato una città che lo ama, un allenatore che non si tira indietro e un compagno di vita pronto a prenderlo per mano in questo splendido viaggio. Preoccuparsi sembra davvero impossibile, anche per il più pessimista dei tifosi viola.