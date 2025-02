Cambiare allenatore funziona? Cosa ci dicono le ultime stagioni (anche su Tudor)

Palladino sì - Palladino no. Il dibattito è ormai divampato con la maggioranza dei tifosi che si è schierata mentre la società, dietro ad un silenzio ufficiale, non ha preso decisioni almeno fino alla partita di venerdì tra Fiorentina e Lecce. Ma cambiare allenatore risolve davvero i problemi? Si potrebbero citare tanti esempi sia in un senso che nell'altro, e ovviamente ogni situazione fa storia un po' a sé. Ma vogliamo dare uno sguardo alla storia recente per avere un riscontro almeno a livello statistico. Si scopre che nell'attuale Serie A (ma anche negli ultimi anni), nella maggior parte dei casi il cambio in panchina ha dato i suoi frutti .

I cambi in questa stagione

Sono solo 5 le società della Serie A 2024/25 che hanno optato per un esonero finora. La Roma ha cambiato addirittura due volte, andando sempre a migliorare a livello di media/punti. De Rossi appena 0,75 (ma in sole 4 giornate), Juric 1,25 e Ranieri 1,93. E' migliorato decisamente il Genoa nel passaggio da Gilardino (0,83) a Vieira (1,43) e lo stesso ha fatto il Lecce: 0,75 punti/gara per Gotti contro 1,14 di Giampaolo. Lieve upgrade anche per il Milan (anche se in Champions è arrivata l'eliminazione): Conceicao viaggia a 1,75 a partita contro i 1,59 di Fonseca. Di fatto l'unico cambio che non ha funzionato è stato quello del Monza, con Bocchetti che - nonostante la vittoria sulla Fiorentina... - è riuscito a fare peggio di Nesta (0,43 contro 0,50). Al Parma il cambio è avvenuto da una sola giornata e per quanto Chivu abbia fatto subito 3 punti, bisognerà aspettare qualche settimana per una valutazione. CONTINUA SOTTO