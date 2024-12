Bucciantini a VN: “Frendrup il più simile a Bove. Con Palladino sono sereno”

Fra campo e mercato, abbiamo avuto una lunga e bella chiacchierata insieme a Marco Bucciantini sui temi principali in casa viola

Nonostante le ultime due sconfitte in campionato, la Fiorentina si regala un Natale nelle parti più alte della classifica. Certo, la gara con l'Udinese ha portato un po' di delusione, ma il percorso, fino ad oggi, resta più che buono. E con Marco Bucciantini abbiamo voluto tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione, parlando anche di come può essere rinforzata questa squadra nel mercato di gennaio. Nella nostra intervista in esclusiva, però, siamo partiti parlando di campo e della sconfitta coi friulani: