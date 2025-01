Sarà una serata strana per Alessandro Bianco, ammesso che Bocchetti lo faccia scendere in campo. Nel match di andata al Franchi, il centrocampista si era trasferito da poche ore in biancorosso e rimase per tutta la partita in panchina. Stasera invece potrebbe trovarsi per la prima volta avversario dei giocatori in maglia viola, lui che quei colori li ha portati per 4 anni nel settore giovanile e poi in 16 occasioni ufficiali con la prima squadra. Sperava, dopo l'ottima stagione scorsa alla Reggiana in Serie B, che questa fosse l'annata del suo ritorno in pianta stabile alla Fiorentina e invece le scelte sono state altre. Riuscirà mai a realizzare il suo sogno in un prossimo futuro? Chissà, ma intanto al Monza sta dimostrando che in Serie A ci può stare eccome. LEGGI I NOSTRI ViP