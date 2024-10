“Beltran? Anche Lautaro… “. Così l’argentino ha perso fiducia

Insomma, Lucas Beltrán non ha più alibi. A un anno dal suo arrivo, non ci sono più giustificazioni. Non regge più la "scusa" del modulo o della posizione in campo. Anche un trequartista schierato come punta, o viceversa, è in grado di fare male al TNS. Eppure Beltrán è stato anche fortunato, in un certo senso. Firenze, di solito, non ha pietà, ma con lui è stata paziente per un anno intero. Spesso Nzola e Beltrán, pur giocando nello stesso modo, sono stati trattati in maniera completamente diversa. Inutile ricordare chi è stato fischiato e chi no. Gennaio si avvicina, e una sua cessione sarebbe una sconfitta anche per la dirigenza viola, che sull'argentino ha puntato davvero tanto. Lecce potrebbe essere la sua occasione, in caso di forfait di Kean. Nonostante ciò, Beltrán non è la prima scelta per sostituirlo, e questo dice già tutto.