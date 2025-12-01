Viola News
La partita in rima

Atalanta-Fiorentina, una viola in terapia intensiva

Atalanta-Fiorentina commentata in rima con la viola in perenne affanno
Lorenzo Mazzanti

Viola una malata dalla continua ricaduta

Sohm le stampelle che non l'han sostenuta

De Gea il papá che la trascina sulle spalle

Kean la mamma che prova a renderla felice regalandogli il suo scialle

Parisi l'amica che prova a tenergli l'umore alto

Piccoli l'infermiere che gli rovina pure lo smalto

Ranieri, Pongarcic e Mari quei dolori che la fan soffrire

Senza Fagioli la vita a cui era abituata non può ripartire

Dodó quei brillanti occhioni che ora sono spenti

Mandragora quel lato di carattere che le fa stringer i denti

Vanoli quel dottore che da poco cura il suo caso

Dai dubbi sul come tornare a farla ridere è giorno e notte persuaso

Sta provando a lavorare sulla sua mente

Chiedendo l'aiuto di ogni suo parente

Sa che nessun farmaco sarebbe sufficiente a curarla

Se con lei non avesse eroi sempre pronti a supportarla.

