Viola una malata dalla continua ricaduta
La partita in rima
Atalanta-Fiorentina, una viola in terapia intensiva
Sohm le stampelle che non l'han sostenuta
De Gea il papá che la trascina sulle spalle
Kean la mamma che prova a renderla felice regalandogli il suo scialle
Parisi l'amica che prova a tenergli l'umore alto
Piccoli l'infermiere che gli rovina pure lo smalto
Ranieri, Pongarcic e Mari quei dolori che la fan soffrire
Senza Fagioli la vita a cui era abituata non può ripartire
Dodó quei brillanti occhioni che ora sono spenti
Mandragora quel lato di carattere che le fa stringer i denti
Vanoli quel dottore che da poco cura il suo caso
Dai dubbi sul come tornare a farla ridere è giorno e notte persuaso
Sta provando a lavorare sulla sua mente
Chiedendo l'aiuto di ogni suo parente
Sa che nessun farmaco sarebbe sufficiente a curarla
Se con lei non avesse eroi sempre pronti a supportarla.
